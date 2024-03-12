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17:50 12.03.2024

Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною

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Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович заявляє, що Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною.

Відповідну заяву він зробив у вівторок у Страсбурзі після засідання Колегії Європейської Комісії.

"Ми завершили розробку пропозицій щодо проєкту рамок переговорів з Україною та Молдовою, які буде направлено до Ради", - сказав він.

Крім того, за словами Шефчовича, Колегія обговорила майбутній усний звіт Раді про прогрес, досягнутий Україною і Республікою Молдова у виконанні кроків, які були необхідні відповідно до звіту комісії про розширення від 8 листопада 2023 року.

Теги: #україна #єврокомісія

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