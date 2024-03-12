СБУ викрила нові схеми для ухилянтів, серед затриманих - троє посадовців медзакладів та адвокат

Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих організаторів - троє посадовців медзакладів та адвокат.

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу. Вартість підробки становила $16 тис.", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, за інформацією української спецслужби, у Миколаївській області нейтралізовано злочинну групу, яка торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров'я. "Серед фігурантів - керівниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця - посадовиця лікарні", - наголошується в повідомленні.

Підроблені документи зловмисниці передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності. За такою схемою, як уточнюють у спецслужбі, понад 15 ухилянтів планували виїхати до ЄС.

У Полтавській області адвокатка за хабар пропонувала охочим уникнути призову або сфабриковані висновки лікарської комісії, або внесення в інформаційну систему "Шлях" для виїзду за кордон під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

У Хмельницькій області, згідно з повідомленням, ліквідовано ще одну схему нелегальної міграції за кордон. "До її організації причетні лікар-психіатр військового госпіталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки", - наголошують у СБУ.

Крім того, на Прикарпатті затримано зловмисника, який продавав ухилянтам підроблені висновки про інвалідність, отримував він фальшиві документи через власні зв'язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

Також у Львові СБУ ліквідувала незаконну схему для ухилянтів під виглядом вантажних перевезень - затримано чоловіка, який оформляв охочих виїхати за кордон водіями благодійного фонду.