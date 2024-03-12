Росіяни за добу втратили понад 910 людей

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 8 танків, 27 бронемашин, 23 артсистеми, 43 БПЛА, одну крилату ракету, а також 49 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 425890 (+910) осіб, танків - 6747 (+8) од, бойових броньованих машин - 12901 (+27) од, артилерійських систем - 10522 (+23) од, РСЗВ - 1016 (+0) од, засобів ППО - 713 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43), крилаті ракети - 1920 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44) од, спеціальна техніка - 1691 (+5)", - ідеться в повідомленні.

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