Ворог продовжує атакувати підрозділи ЗС України на шести напрямках

Російські війська продовжують атакувати українські позиції на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 вівторка.

Зокрема, на лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак противника поблизу н.п. Білогорівка Луганської області, Григорівка і Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника у н.п. Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та на схід від Часового Яру Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські військові відбили 16 атак ворога біля н.п. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників поблизу Роботиного, Старомайорська та північно-західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 1 спробу штурму позицій українських підрозділів із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.