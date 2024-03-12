Росіяни 39 разів обстріляли Сумщину, Середино-Будську громаду атакували авіабомбами
Росіяни в понеділок обстріляли Сумську область 39 разів, під обстріл потрапили 11 громад, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.
"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.
За даними Сумської ОВА, окупанти обстрілювали мешканців Миропілля з мінометів та РСЗВ. Жителів Тростянецької ОТГ атакували ракетами, а Есманьської - мінометами.
На Середино-Будську громаду окупанти крім мінометного вогню двічі скинули кулькові осколочні авіабомби ШОАБ.
Юнаківську громаду ворог атакував із РСЗВ, мінометів, артилерії, а також двічі скинув снаряди типу ВОГ із БПЛА.
По Білопіллю ворог запустив 6 ракет НАР із гелікоптера, а також завдав ударів зі ствольної артилерії, мінометів і FPV-дрона.
По жителях Краснопілля росіяни били з артилерії, авіації - ракети НАР і мінометів.
Новослобідську, Шалигинську та Великописарівську громади ворог обстріляв зі ствольної артилерії.
Артилерійські обстріли також фіксували в понеділок і в Зноб-Новгородській громаді.
Про жертви серед цивільних не повідомлялося.