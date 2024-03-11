Події

20:27 11.03.2024

Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

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Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

Міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном ситуацію на фронті, середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України.

"Спільно з головнокомандувачем провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо підготовки до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Надав актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті", - написав він у фейсбуці.

Умєров поінформував також, що вони обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України.

"Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій спроможностей під час нашої зустрічі у форматі "Рамштайн". Вдячний за чітку та послідовну підтримку України", - наголосив міністр.

 

Теги: #сша #остін #умєров

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