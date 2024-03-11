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19:54 11.03.2024

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

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Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України в її захисті проти російської агресії.

"15 квітня президент Байден прийме в Білому домі прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу, щоб ще більше зміцнити американсьо-чеські відносини. Лідери підтвердять свою рішучу підтримку України в її захисті від агресивної війни Росії", - ідеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П'єр, опублікованій на сайті Білого дому.

Крім цього, лідери наголосять на своїй непохитній прихильності НАТО.

Також під час зустрічі сторони "координуватимуть дії щодо низки спільних пріоритетів, включно з питаннями безпеки, економічними можливостями, які вигідні американському і чеському народові, і спільними демократичними цінностями".

 

 

 

Теги: #сша #підтримка #чехія

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