Підрозділи ракетних військ завдали ураження по ворожому ЗРК "Бук-М1" і РЛС "Зоопарк"

Протягом доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також по зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" і радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному пункту управління російських окупантів.