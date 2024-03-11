За добу ворог завдав шести ракетних і 87 авіаударів по Україні - Генштаб

За добу ворог завдав шести ракетних і 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у понеділок увечері, противник завдав авіаційних ударів у районах Прогресу Чернігівської області, Петропавлівки Харківської області, Кривошиївки Луганської області, Ямполівки, Федорівки, Часового Яру, Новокалинового, Новобахмутівки, Завітного, Олександрополя, Новомихайлівки, Водяного, Старомайорського Донецької області, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області.

Протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 150 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.