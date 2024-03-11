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19:18 11.03.2024

Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

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Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче виділити $1,5 млрд на протидію Росії в рамках бюджету країни на 2025 фінансовий рік, повідомляється в документі Білого дому.

Як ідеться в проєкті бюджету, він заснований на додатковому запиті адміністрації від жовтня 2023 року, передбачає $1,5 млрд на протидію РФ у Європі, Євразії, Центральній Азії, включно з понад $300 млн на підтримку закупівель американського обладнання.

Зазначається, що з цієї суми $482 млн адміністрація США запитує для допомоги Україні.

Крім того, Байден хоче виділити $400 млн на протидію Китаю, а також $241 млн як військову допомогу для "підтвердження прихильності американської національної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Крім цього, ще $25 млн передбачено для нового Фонду протидії російським зловмисним суб'єктам в Африці, а також для підвищення оперативності реагування сил безпеки.

Проєкт бюджету передбачає також інвестиції в розмірі $50 млн у збільшення капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку.

Запит президента США надійде на розгляд до Конгресу і може бути змінений.

 

 

Теги: #бюджет #сша #росія #запит

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