ТЧХУ встановило чотири мобільних укриття в Оріхові та Гуляйполі

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) встановило чотири мобільних укриття в Запорізькій області.

"Український Червоний Хрест продовжує забезпечувати громади, які знаходяться під постійними обстрілами, мобільними укриттями. Чотири мобільні укриття встановлено в Оріхові та Гуляйполі у Запорізькій області", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

Укриття встановлюють поблизу закладів охорони здоров'я, ринків, автостанцій, зупинок громадського транспорту та місць надання адміністративних послуг.

Укриття такого типу є протиосколковими спорудами цивільного захисту та допомагають убезпечити людей у місцях масового скупчення від осколкових поранень. Площа кожної конструкції - 10 кв. м, укриття розраховане на 10-15 осіб.

У ТЧХУ нагадали, що нещодавно такі укриття було встановлено в Одесі та в населених пунктах Херсонської області.

Як повідомлялося минулого тижня, в одеській "Аркадії" встановлено перше мобільне укриття, а в Херсонській області впродовж 2023 р. - січня 2024 р. встановлено 19 мобільних укриттів.