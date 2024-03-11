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16:28 11.03.2024

Державна мова в Молдові румунська, постановив Конституційний суд республіки

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Державна мова в Молдові румунська, постановив Конституційний суд республіки

Конституційний суд Молдови підтвердив конституційність закону про те, що правильна назва державної мови в країні - румунська мова.

Таке рішення КС ухвалив у понеділок, скасувавши запит групи депутатів від Блоку комуністів і соціалістів, серед яких колишній президент Володимир Воронін, експрем'єрка Зінаїда Гречаний і віцеспікер парламенту Влад Батринча.

Автори запиту оскаржили в Конституційному суді ухвалений торік закон, який передбачає зміну в Конституції і в усіх законодавчих актах синтагм "молдовська мова", "державна мова" і "наша мова" на назву "румунська мова".

Конституційний суд визнав закон таким, що "частково відповідає Конституції". Голова КС Домініка Маноле пояснила, що "неконституційною визнано тільки статтю, яка визнає застарілою синтагму "румунська мова, що функціонує на основі латинської графіки". Отже, цю синтагму можна використовувати і далі, поряд з офіційною назвою "румунська мова".

Автори запиту до КС посилалися на те, що фракція правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS) змінила Конституцію голосами простої більшості депутатів, а не двома третинами голосів депутатів, як це передбачено в Конституції.

Зі свого боку представники PAS пояснили, що закон спрямований не на зміну Конституції, а на виконання рішення КС від 5 грудня 2013 року. Тоді Суд постановив, що Декларація про незалежність вища за Конституцію, зокрема і в питанні назви мови. У Конституції до 2023 року державною мовою називалася "молдовська мова на основі латинської графіки", а в Декларації про незалежність - "румунська мова".

Теги: #молдова #мова

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