Події

12:18 11.03.2024

В Україні залишаються без світла переважно через бойові дії майже 400 населених пунктів

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В Україні залишаються без світла переважно через бойові дії майже 400 населених пунктів

Через бойові дії та з інших причин на ранок понеділка без світла залишаються 386 населених пунктів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

За даними Міністерства енергетики в телеграм-каналі, найбільше споживачів без напруги залишається на Донеччині - там через війну відключено одразу 107 населених пунктів із 45,7 тис. споживачів.

У Харківській області без світла 15,5 тис. споживачів у 63 населених пунктах, у Запорізькій - 3,7 тис. споживачів у 50 населених пунктах, у Сумській - 1,1 тис. точок обліку в 58 населених пунктах, у Херсонській - 26 тис. споживачів у 45 населених пунктах, у Чернігівській - 1,1 тис. споживачів у 19 населених пунктах. У Херсоні без електропостачання залишаються понад 3 тис. абонентів.

З технічних причин знеструмлено приблизно тисячу споживачів у 2 населених пунктах Закарпатської області та побутових споживачів одного населеного пункту на Львівщині.

Водночас за добу енергетики відновили електропостачання понад 10,5 тис. споживачів, зокрема 3,9 тис. споживачів на Харківщині, з яких у прифронтовому населеному пункті заживлено 22 абонентів, які залишалися без світла з початку повномасштабного вторгнення. У Донецькій області повернули світло 4 тис. споживачів, у Запорізькій області - 62 сім'ям у чотирьох прифронтових населених пунктах, що були відключені внаслідок обстрілів, у Миколаївській - 425 абонентам у двох населених пунктах.

Щодо газопостачання Міненерго повідомляє, що в Харкові внаслідок самовільного втручання в роботу газових приладів у газопровід багатоповерхівки потрапила вода, від газопостачання відключено 15 квартир.

Через технологічні порушення від газопостачання відключено 47 абонентів у Коростені Житомирської області.

Теги: #знеструмлення

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