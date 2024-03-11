Унаслідок обстрілів у Херсонській області одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу одна людина дістала поранення, пошкоджено багатоповерховий і 8 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львівське, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що в результаті російської агресії одна людина дістала поранення.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерхівку. Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовано влучання у 8 приватних будинків і машину", - інформував голова обладміністрації.