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07:10 11.03.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 25 атак противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 25 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 25 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника поблизу населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та на схід від Часового Яру Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога неподалік населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах на південь від Новодарівки та на північний захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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