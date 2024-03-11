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07:03 11.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 1 зенітному ракетному комплексу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 понеділка.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціям радіоелектронної боротьби та 2 засобам протиповітряної оборони противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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