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19:58 10.03.2024

Авіація сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження сил окупантів за добу

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Авіація сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження сил окупантів за добу

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по локаціях ворога, ракетники знищили російську станцію РЕБ і два засоби ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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