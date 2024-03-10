Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 53 зіткнення, 18 - на новопавлівському напрямку, 14 - на авдіївському

Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення, зокрема на новопавлівському напрямку було відбито 18 атак російських військ, на авдіївському - 14, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних і 74 авіаційних удари, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 130 населених пунктів України.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, на сіверському та слобожанському - противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. "Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області", - зазначено в повідомленні.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. "На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Роздолівка Донецької області", - інформує Генштаб.

На бахмутському напрямку відбито 3 атаки російських окупантів біля населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та на схід від Часового Яру Донецької області, "де ворог намагався покращити своє тактичне положення". Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Водяне, Урожайне Донецької області", - повідомляє Генштаб.

На оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районах на південь від Новодарівки та на північний захід від Вербового Запорізької області. Авіація РФ завдала авіаційних ударів біля населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області", - ідеться в повідомленні Генштабу.