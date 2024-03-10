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11:24 10.03.2024

Глава УГКЦ: Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть, нікому й на думку не спадає здатися

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Глава УГКЦ: Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть, нікому й на думку не спадає здатися

Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть, нікому й на думку не спадає здатися, сказав глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук під час зустрічі з українською громадою в Нью-Йорку.

"...Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні тривають бойові дії; послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Тому що ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча б частково завойована - пошириться межа смерті", - цитує його слова пресслужба.

Він зазначив, що страшні кадри з Бучі були лише вступом, а росіяни хотіли "залити кров'ю весь Київ". "Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, напевно, сьогодні я б до вас не приїхав", - додав він.

Водночас глава УГКЦ звернувся до всіх, хто дивиться на здатність України вистояти зі скептицизмом.

"Приїжджайте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді! Тому що це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богу", - зазначив він.

Митрополит Святослав також закликав присутніх молитися та висловив вдячність за гуманітарну підтримку від українців у США.

"Дякую, що тут, навіть далеко від України, ви залишаєтеся українцями, ви пам'ятаєте, чиїх батьків, дідів ви є дітьми, ви об'єднуєтесь у наших храмах, парафіях, громадах, навчаєте своїх дітей вірити в Бога та розмовляти українською мовою. Це ваше завдання, ваш блокпост", - наголосив він.

 

Теги: #угкц #шевчук

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