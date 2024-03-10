На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

У ніч на неділю російські окупаційні війська обстріляли оздоровчий табір у Богодухові, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарську споруду. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також. що напередодні внаслідок ворожого обстрілу Волохівки загинув 73-річний чоловік. У Богодухові через обстріл загорілися 3 приватні будинки, у Вовчанську - торговельний павільйон. Постраждалих не зафіксовано.