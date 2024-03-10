Події

07:38 10.03.2024

За добу було 73 бойові зіткнення, на новопавлівському та авдіївському напрямках ЗС України відбили 46 атак

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За добу було 73 бойові зіткнення, на новопавлівському та авдіївському напрямках ЗС України відбили 46 атак

За минулу добу відбулося 73 бойові зіткнення, на новопавлівському та авдіївському напрямках Сили оборони відбили 46 атак противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника біля населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога неподалік населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку відбито 8 атак противника на схід від Левадного, Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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