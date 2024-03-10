Війська РФ здійснили пять ракетних і 95 авіаційних ударів, а також понад 130 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 5 ракетних і 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу "Shahed".

"Силами і засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БПЛА було знищено", - сказано у зведенні.

Також минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.