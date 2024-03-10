10 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 746 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 746 RUSSIAN AGRESSION

10 березня відзначають Міжнародний день дивовижності, Міжнародний день жінок-суддів, Міжнародний день волинки, День Маріо, Міжнародний день перуки, День тормозка.

В Україні - День Державного Гімну, День пам'яті Тараса Шевченка.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

День Державного Гімну України

День Державного Гімну був затверджений 2021 року 7 грудня Кабінетом Міністрів України.

Твір композитора Михайла Вербицького та поета Павла Чубинського "Ще не вмерла України..." став державним символом нашої країни. Дата святкування Дня Державного гімну України обрана відповідно до події, коли вперше прозвучав цей твір на концерті, присвяченому Дню пам'яті Тараса Шевченка. Концерт проходив у Перемишлі (Польща), а композиція на концерті звучала як заключна.

День пам'яті Тараса Шевченка

Щороку 9 та 10 березня, відповідно до дня народження та смерті, весь світ, а особливо Україна, вшановує пам'ять Тараса Григоровича Шевченка - класика української літератури. У 2024 році від дня народження національного символу України виповнюється 210 років. Тарас Шевченко був геніальним письменником, художником, істориком, мислителем та етнографом.

Міжнародний день жінок-суддів

Міжнародний день жінок-суддів святкують щорічно 10 березня, щоб відзначити внесок жінок-суддів у всьому світі. Він є частиною глобальних зусиль із забезпечення гендерної рівності та вирішення проблем доброчесності суддів, пов'язаних зі статтю. Він спрямований на включення питань представництва жінок у судові системи.

День тормозка

Тормозок - шахтарський обід, їжа, яку беруть із собою в шахту. Тормозок є важливою складовою підземного побуту. Не заведено їсти тормозок поспіхом. Зазвичай, процес цей відбувається спокійно і неквапливо, під розмови.

Ще цього дня:

1905 - Поразкою Росії закінчилася Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, яка відбувалася до Першої світової війни;

1906 - У Британії відкрито лінію Бакерлоо Лондонського метрополітену;

1910 - У Китаї заборонено рабство;

1910 - Перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо";

1945 - Відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт за історію воєн;

1990 - З'явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологині Лідії Орел для неї надали церкву святого архистратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України;

1992 - Україну прийнято до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

2006 - Автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter досягла Марса.

Церковне свято

Віряни вшановують пам'ять мучеників Кодрата, Кипріана, Діонісія, Анекта, Павла і Крискента. Кодрат був благочестивим старцем, відданим Христу. За свою віру його затримали і вбили разом з іншими християнами. Кипріан помер мученицькою смертю разом із Кодратом та іншими. Його відданість вірі призвела до страждань і смерті.

Павло - ще один із тих, хто відмовився від ідолопоклонства і вірив у Христа. Так само як Діонісій, Анект і Крискент.

Іменини: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян, Анастасія, Василина, Галина, Ніка.