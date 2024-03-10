Події

00:32 10.03.2024

У Снігурівському районі Миколаївської області ввечері були вибухи, пошкоджено ЛЕП

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У Снігурівському районі Миколаївської області ввечері були вибухи, пошкоджено ЛЕП

У Снігурівському районі Миколаївської області під час повітряної тривоги було зафіксовано вибухи за межами населених пунктів, пошкоджено ЛЕП, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації (МВА) Іван Кухта в суботу ввечері.

"За попередньою інформацією, вибухи були за межами населених пунктів. У Павлівському сільському старостинському окрузі зафіксовано пошкодження лінії електропередач, тож у прилеглих сільських населених пунктах можливі тимчасові відключення електропостачання до завершення ремонтних робіт", - написав він у Телеграм-каналі.

За словами Кухти, звернень до екстрених служб поки що не надходило. Триває робота з обстеження місць падіння уламків і виявлення можливих пошкоджень.

 

Теги: #україна #обстріл #миколаївська_область

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