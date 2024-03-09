У Раді можуть зареєструвати законопроєкт про мобілізацію засуджених наступного тижня - Малюська

Законопроект про мобілізацію засуджених може бути зареєстрований у Верховній Раді вже наступного тижня, заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це буде навесні, не пізніше", - припустив він.

Міністр зазначив, що на прохання військовослужбовців із переліку тих, хто підлягає мобілізації, виключили порушників військової дисципліни, а також тих, хто скоював злочини з виконанням свого військового обов'язку.

"Вони таких громадян, які неналежно виконували свої обов'язки, не хочуть повертати до лав Збройних сил. Так само не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти державності", - наголосив Малюська.

За його словами, такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять, але останню крапку в цьому питанні поставить парламент.

"Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата або керівника Збройних сил, який був би активно проти", - сказав Малюська.

Він також визнав, що не всі командири готові брати до себе в частини таких мобілізованих, найімовірніше, це будуть окремі загони.