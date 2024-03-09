На фронті за добу було 58 зіткнень, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили понад 20 атак

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили понад 20 атак противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18.00 суботи.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника біля населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника неподалік населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників біля населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів із території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.