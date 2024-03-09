Події

19:36 09.03.2024

Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 61 авіаційний удар

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Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 61 авіаційний удар

Ворог завдав 3 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Гранів і Синьківка Харківської області, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Богданівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Максимільянівка, Вугледар Донецької області.

Крім того, артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та м. Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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