Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 61 авіаційний удар

Ворог завдав 3 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Гранів і Синьківка Харківської області, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Богданівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Максимільянівка, Вугледар Донецької області.

Крім того, артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та м. Херсон.