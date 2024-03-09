Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

У суботу вранці росіяни випустили ракету Х-31 по Одеській області з літака тактичної авіації, вона влучила в поле за межами населеного пункту, повідомили Сили оборони півдня.

"У ранковий час ворог завдав ракетного удару по Одеській області. З літака тактичної авіації, що заходив з акваторії Чорного моря, випустив ракету Х-31, яка влучила в поле за межами населеного пункту", - зазначається в повідомленні.

"Люди та інфраструктура не постраждали", - поінформували в Силах оборони півдня.