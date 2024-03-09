Події

07:59 09.03.2024

Українська авіація вразила десять районів зосередження військ і техніки противника

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Українська авіація вразила десять районів зосередження військ і техніки противника

Українська авіація за добу вразила 10 районів зосередження військ і техніки противника, знищила 12 російських безпілотників, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 із 15 запущених російськими окупантами БПЛА типу Shahed", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, підрозділи ракетних військ завдали ураження 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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