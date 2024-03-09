На авдіївському та новопавлівському напрямку ворог атакував українські позиції найбільше

Російські окупаційні війська найбільше за добу атакували на авдіївському та новопавлівському напрямку, інформує ранкове зведення Генерального штабу станом на 7:00 суботи.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога неподалік Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

Водночас на бахмутському напрямку сили оборони відбили 9 атак противника біля населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На оріхівському напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Також 5 атак противника українські військові відбили на лиманському напрямку у Тернів і Спірного Донецької області.

А в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників біля Синьківки та Кислівки Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Також у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції.