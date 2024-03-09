Російські війська за добу здійснили вісім ракетних і 107 авіаударів

Ворог завдав 8 ракетних і 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

Зокрема, авіаударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.