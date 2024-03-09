Росіяни 49 разів обстріляли Сумщину, у Середино-Будській громаді поранили цивільного

Росіяни в п'ятницю обстріляли Сумську область 49 разів, під обстріл потрапили дев'ять громад, є потерпілий, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 249 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, постраждав житель Середино-Будської громади. По громаді окупанти вдарили з мінометів і артилерії.

Під обстріли потрапили також жителі Великописарівської громади. Тут загарбники застосували по мирному населенню міномети, артилерію та ракети. Крім того, окупанти скидали вибухівку ще й із БПЛА.

На Юнаківську ОТГ ворог спрямував артилерію, міномети, РСЗВ, а також гатив КАБами та атакував із БПЛА.

По Хотинській та Краснопільській громадах росіяни працювали з артилерії та мінометів.

А мешканців Білопілля на додачу до мінометів та артилерії, атакували ще й гелікоптерами НАР, обстріляли з СПГ та двічі скинули ВОГи з дронів.

З артилерії росіяни гатили по Шалигинській громаді, мінометами атакували Миропілля.

А на мешканців Єсманьської громади ворог спрямував із літака 4 ракети НАР, і на додачу обстріляв із мінометів.