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21:21 08.03.2024

Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини: Упевнений, спільні результати будуть сильними

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Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини: Упевнений, спільні результати будуть сильними

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Стамбула провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини щодо двостороннього співробітництва та реалізації спільних проєктів.

"Значний час сьогодні в Туреччині було приділено двосторонньому співробітництву в оборонній сфері - і на урядовому рівні, і на рівні компаній наших держав, щоб досягнути домовленостей про спільні проєкти. Я дуже радий цьому", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини у Стамбулі.

За підсумками зустрічі з представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини Зеленський повідомив, що "ми готові рухатися щодо максимально оперативної реалізації проєктів, які ми обговорювали".

"Я дуже задоволений розмовою з компаніями та бізнесом Туреччини, і, отже, тими результатами, які будуть, я впевнений, сильними", - сказав він.

Також, за словами Зеленського, Україна готова також швидко вирішувати всі питання економічного співробітництва, зокрема у відновленні, у просуванні необхідних двом народам двосторонніх угод.

Крім того, президенти України та Туреччини обговорили питання продовольчої безпеки. Зеленський наголосив, що Чорноморський регіон є одним із найважливіших донорів глобальної стабільності та вже експортував на тлі російської блокади близько 30 мільйонів тонн вантажів.

"Ми вдячні нашим турецьким партнерам за постійну співпрацю. Упевнений, ми можемо зробити ще більше. У цьому Чорному морі потрібна безпека, отже, потрібно зупинити російську агресію", - резюмував він.

Джерело:

 

 

Теги: #туреччина #оборонне_співробітництво

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