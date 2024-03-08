Події

19:43 08.03.2024

Протягом доби на фронті відбулося 74 бойові зіткнення

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Протягом доби на фронті відбулося 74 бойові зіткнення

Протягом доби на фронті відбулося 74 бойові зіткнення, українські захисники відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області", - йдеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Також ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах Тернів і Спірного Донецької області на лиманському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону.

Окрім цього, сили оборони відбили 9 атак окупантів на бахмутському напрямку в районах Андріївки та Кліщіївки на Донеччині, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Своєю чергою за добу ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районах Синьківки та Кислівки Харківської області на куп'янському напрямку, а також здійснив 6 атак у районах Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області на оріхівському напрямку.

На новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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