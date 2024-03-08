Ворог завдав сім ракетних і 67 авіаударів, здійснив 79 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ.

За добу ворог завдав 7 ракетних і 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Протягом доби противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Сопич, Сидорівка, Волфине Сумської області, Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області, Білогорівка, Макіївка Луганської області та біля Серебрянського лісництва.

Крім цього, окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів Гольмівський, Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Володимирівка Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 150 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.