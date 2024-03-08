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16:54 08.03.2024

У Києві 473 військовослужбовці, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримали виплати в розмірі 30 тис. грн - КМДА

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У Києві 473 військовослужбовці, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримали виплати в розмірі 30 тис. грн - КМДА

473 військовослужбовці, які мобілізувалися до Збройних сил України після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу в розмірі 30 тис. грн, повідомляє департамент соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації.

"Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки. Нагадаємо, виплата в розмірі 30 тис. грн є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", - повідомляють у КМДА в п'ятницю.

Щоб отримати матеріальну допомогу, мобілізований має надати до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України або ID-картки, довідку або виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

"На підставі цих даних департамент соціальної та ветеранської політики здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Наголошуємо, нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #київ #мобілізація

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