Бізнесмен Жеваго планує дискредитацію ДБР заявами про тиск на бізнес, заявляють у Бюро

Колишній народний депутат-утікач, бізнесмен Костянтин Жеваго має намір дискредитувати слідство Державного бюро розслідувань (ДБР) заявами про нібито тиск на бізнес, щоб зберегти особисті активи та не виконувати зобов'язаннями перед кредиторами, заявляють у ДБР.

"Олігарх-утікач Костянтин Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань у зв'язку з нібито тиском на бізнес, щоб уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", - ідеться в телеграм-каналі відомства в п'ятницю.

У Бюро наголошують, що співробітники ДБР продовжують розслідування щодо посадових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", належного ексолігарху.

"Як стало відомо, Жеваго планує оплатити різним медіаресурсам та експертам масштабну кампанію з дискредитації дій Бюро", - стверджується в повідомленні.

У ДБР нагадують, що 2023 року повідомили про підозру сімом особам, серед яких є керівники та посадові особи Полтавського ГЗК. Вони незаконно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин державного значення.

У серпні 2023 року суд першої інстанції наклав арешт на майно ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме на піввагони та залізничну під'їзну колію. У жовтні 2023 року суд апеляційної інстанції ухвалив нове рішення про арешт цього майна із забороною користування вагонами та коліями.

У повідомленні наголошується, що жодних слідчих дій щодо цього підприємства, які б перешкоджали видобувати продукцію, не проводили, арештоване майно в управління іншим особам не передавали.

"Цей арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили постанову слідчого судді чинною", - зазначають у ДБР.

При цьому, згідно з повідомленням, Жеваго та його оточення, "користуючись складною ситуацією в країні та прикриваючись вільним трактуванням рішення Ради національної оборони та безпеки України щодо економічної безпеки в державі, готує масштабну дискредитаційну кампанію проти правоохоронної системи".

"Ексолігарх хоче дискредитувати слідство, щоб зберегти особисті активи та не виконувати фінансові зобов'язання перед власними кредиторами. Свої дії Жеваго хоче прикрити заявами про начебто тиск на бізнес, хоча за даними слідства, він сам особисто планував довести до банкрутства Полтавський ГЗК, і цим міг не лише позбавити заробітку звичайних працівників підприємства, а й підірвати економічну безпеку держави", - заявляють у Бюро.

ДБР у рамках іншого провадження перевіряє факти умисних дій посадових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" і безпосередньо Жеваго, які спрямовані на доведення до банкрутства комбінату.

Як уточнено в повідомленні, розслідування здійснюється за статтею про доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України).