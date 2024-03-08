Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

Чехії та партнерам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів для України, "однак мета - набагато більше", повідомив прем'єр Чехії Петр Фіала.

"Велике спасибі всім країнам, які вже приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак наша мета - дати набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються", - написав Фіала в соцмережі Х у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що Чехія продовжує шукати партнерів, щоб продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в лютому, президент Чехії Петр Павел запевнив, що Прага має дані про можливість забезпечити Київ 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм, причому протягом декількох тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Пізніше Bloomberg повідомляло, що попередню згоду на участь в ініціативі висловлювали Канада, Данія, Литва і Латвія; до неї також хотіли приєднатися Франція і Польща.