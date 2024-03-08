Щонайменше три оборонні компанії Франції планують розгорнути виробництво в Україні - глава Міноборони

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що три французькі оборонні компанії мають намір розпочати виробництво в Україні вже цього літа.

"Три французькі компанії заснують партнерство з українськими компаніями, особливо у сфері безпілотників і обладнання для сухопутних сил, для виробництва запчастин в Україні, і, можливо, в майбутньому боєприпасів", - наводять західні ЗМІ слова міністра.

"Мета в тому, щоб отримати перші виробничі підрозділи цього літа", - пояснив він.

За його словами, серед цих компаній, найімовірніше, буде франко-німецький оборонний консорціум KNDS, утворений французьким виробником озброєнь і військової техніки Nexter і німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.