Події

10:09 08.03.2024

Єрмак провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інститут Гудзона (Hudson Institute) на чолі з його президентом і виконавчим директором Джоном Волтерсом.

Як повідомляється на сайті президента України в п'ятницю, Єрмак подякував представникам Інституту Гудзона за візит та їхню послідовну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії. "Важливо, щоб ви на власні очі побачили, що українці залишаються міцними і продовжують боротьбу за свою свободу", - наводить слова Єрмака пресслужба глави держави.

Як повідомляється, Єрмак також наголосив на важливості того, щоб підтримка України з боку Сполучених Штатів не припинялася, оскільки вона важлива для продовження боротьби з російською агресією.

Єрмак також зазначив, що "Україна має сподівання на справедливі рішення саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. У цьому контексті очільник Офісу президента нагадав про започаткування діяльності Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка, зокрема, напрацьовує відповідні пропозиції щодо наближення нашої країни до Альянсу".

Учасники зустрічі домовилися підтримувати регулярний обмін думками та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії. 

Теги: #єрмак #інститут_гудзона

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