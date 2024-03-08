Єрмак провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інститут Гудзона (Hudson Institute) на чолі з його президентом і виконавчим директором Джоном Волтерсом.

Як повідомляється на сайті президента України в п'ятницю, Єрмак подякував представникам Інституту Гудзона за візит та їхню послідовну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії. "Важливо, щоб ви на власні очі побачили, що українці залишаються міцними і продовжують боротьбу за свою свободу", - наводить слова Єрмака пресслужба глави держави.

Як повідомляється, Єрмак також наголосив на важливості того, щоб підтримка України з боку Сполучених Штатів не припинялася, оскільки вона важлива для продовження боротьби з російською агресією.

Єрмак також зазначив, що "Україна має сподівання на справедливі рішення саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. У цьому контексті очільник Офісу президента нагадав про започаткування діяльності Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка, зокрема, напрацьовує відповідні пропозиції щодо наближення нашої країни до Альянсу".

Учасники зустрічі домовилися підтримувати регулярний обмін думками та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії.