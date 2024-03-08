У Херсонській області у результаті обстрілів п’ятеро осіб дістали поранення

У Херсонській області протягом минулої доби внаслідок обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

"Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровський і місто Херсон. По Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог завдав ракетного удару", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру і музею. Було зафіксовано влучання в газопровід, підприємство, магазин, гаражні приміщення та машини. Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області влучили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарські споруди.

"Через російську агресію 5 людей отримали поранення", - наголосила Прокудін.

Крім того, під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони в області знищено 2 БПЛА типу "Shahed".