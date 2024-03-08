Події

07:33 08.03.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 27 атак противника

2 хв читати
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 27 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 27 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 атаки біля населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника неподалік населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога у населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 08.03.2024
Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

08:05 08.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

07:30 08.03.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 74 авіаудари

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 74 авіаудари

07:25 08.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

00:33 08.03.2024
Росіяни 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одну людину поранено

Росіяни 32 рази обстріляли 11 громад Сумської області, одну людину поранено

19:41 07.03.2024
За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

19:27 07.03.2024
На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

08:20 07.03.2024
Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

07:53 07.03.2024
Окупанти продовжують атакувати позиції українських сил на семи напрямках

Окупанти продовжують атакувати позиції українських сил на семи напрямках

07:37 07.03.2024
Генштаб ЗС України: Армія РФ за добу завдала шести ракетних і 90 авіаударів

Генштаб ЗС України: Армія РФ за добу завдала шести ракетних і 90 авіаударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

Сили оборони знищили 33 із 37 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну

ВИБУХИ В ОДЕСІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський у п'ятницю вирушить до Туреччини – канцелярія президента Туреччини

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

ОСТАННЄ

Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

У Херсонській області у результаті обстрілів п’ятеро осіб дістали поранення

За минулу добу окупанти обстріляли дві громади області, збито два "шахеди"

Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Сили оборони знищили 33 із 37 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну

8 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Байден у своїй промові до американського народу та Конгресу підтримав Україну

Рейтинг ультраправих популістів зростає перед виборами в Португалії

Лютий б'є чергові теплові рекорди

Швейцарія розглядає можливість використання російських активів для репарацій України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА