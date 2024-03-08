Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 27 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 27 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 атаки біля населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника неподалік населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога у населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.