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07:30 08.03.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 74 авіаудари

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Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 74 авіаудари

Ворог завдав чотири ракетні та 74 авіаційні удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 37 БПЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 БПЛА було знищено.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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