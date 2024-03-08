Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 п'ятниці.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу паливно-мастильних матеріалів противника.