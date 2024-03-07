Події

21:40 07.03.2024

У Сумах унаслідок ракетного удару є загиблі та постраждалі

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Унаслідок авіаційно-ракетного удару по місту Суми російськими окупантами вдень у четвер, 7 березня, є загиблі та постраждалі, повідомив в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він повідомив, що внаслідок російської атаки до медичних закладів звернулися четверо людей, близько десяти дістали тілесні ушкодження.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару є загиблі.

"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, у четвер вдень у Сумах було чути звук вибуху через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту. Унаслідок російської атаки в сумському центрі екстреної медичної допомоги пошкоджено вікна та комп'ютерну техніку. У будівлі автошколи, розташованій поруч, теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Попередньо було відомо про одну травмовану цивільну особу.

 

 

 

 

Теги: #жертви #суми #обстріл

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