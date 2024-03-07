Події

20:24 07.03.2024

Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

1 хв читати
Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України, їх мають доставити найближчими тижнями, повідомляє агентство ČTK із посиланням на президента Чехії Петра Павела.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук", - сказав Павел журналістам під час візиту в Середньочеський край.

За його словами, наступним кроком стане укладення меморандуму уряду Чехії з 18 країнами, які приєдналися до ініціативи.

"Потім із чеської сторони всім країнам-постачальникам буде надіслано інформацію про графік і про те, як ми діятимемо", - зазначив глава чеської держави.

Він відмовився називати суми, отримані від окремих держав, і додав, що сьогодні необхідну суму внесла Норвегія.

"Тепер усе залежить від уміння наших компаній і міністерства оборони прискорити весь процес (передання боєприпасів - ІФ-У)", - додав Павел.

17 лютого повідомлялося, що Чехія шукає по всьому світу боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

 

Теги: #закупівля #боєприпаси #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 07.03.2024
Кулеба: Україні потрібно більше артилерійських снарядів, кожен вироблений у Європі боєприпас має бути використаний для її захисту

Кулеба: Україні потрібно більше артилерійських снарядів, кожен вироблений у Європі боєприпас має бути використаний для її захисту

17:47 06.03.2024
Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

17:35 05.03.2024
Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

12:54 01.03.2024
Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

17:24 28.02.2024
Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

19:39 27.02.2024
Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

07:00 27.02.2024
Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

01:12 27.02.2024
Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

07:13 24.02.2024
Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

04:45 24.02.2024
Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Строковики будуть направлені в запас із квітня

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

ОСТАННЄ

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Умєров і Кулеба на Паризькій конференції обговорили шляхи посилення допомоги Україні у важливих сферах, зокрема, можливості завдавати глибоких ударів

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Великої Британії першочергові потреби ЗСУ

Фільм "20 днів у Маріуполі" має важливе значення для протидії російській брехні - Зеленський

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться в понеділок

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського

Строковики будуть направлені в запас із квітня

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА