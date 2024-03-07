Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України, їх мають доставити найближчими тижнями, повідомляє агентство ČTK із посиланням на президента Чехії Петра Павела.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук", - сказав Павел журналістам під час візиту в Середньочеський край.

За його словами, наступним кроком стане укладення меморандуму уряду Чехії з 18 країнами, які приєдналися до ініціативи.

"Потім із чеської сторони всім країнам-постачальникам буде надіслано інформацію про графік і про те, як ми діятимемо", - зазначив глава чеської держави.

Він відмовився називати суми, отримані від окремих держав, і додав, що сьогодні необхідну суму внесла Норвегія.

"Тепер усе залежить від уміння наших компаній і міністерства оборони прискорити весь процес (передання боєприпасів - ІФ-У)", - додав Павел.

17 лютого повідомлялося, що Чехія шукає по всьому світу боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.