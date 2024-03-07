Події

19:41 07.03.2024

За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

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За добу противник завдав трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснив 46 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав трьох ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому ввечері в четвер.

Зазначається, що росіяни завдали авіаційних ударів у районах Бабелівки Сумської області, Вовчанська, Іванівки, Степової Новоселівки Харківської області, Григорівки, Торецька, Дружби, Новобахмутівки, Очеретиного, Уманського, Костянтинівки, Вугледара Донецької області, Миколаївки Херсонської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 150 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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