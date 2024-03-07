Унаслідок обстрілу армією РФ у Херсоні постраждала жінка

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні постраждала жінка, у стані середньої тяжкості її госпіталізували, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень російські війська обстріляли житлову забудову в центральній частині Херсона. У будинку літньої херсонки - розбиті всі шибки, а її 46-річна донька постраждала у дворі будинку. Швидка доправила жінку до лікарні в середньому стані тяжкості. Там у неї діагностували вибухову травму і поранення руки", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.