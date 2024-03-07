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19:07 07.03.2024

Норвегія приєдналася до коаліції ППО для України

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Норвегія приєдналася до коаліції ППО для України

Норвегія приєдналася до коаліції з підтримки України в сфері протиповітряної оборони, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

"Для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони. Норвезький NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок життів українців і захист критично важливої інфраструктури", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

У пресрелізі зазначається, що норвезький уряд уже приєднався до трьох коаліцій, які надають військову підтримку Україні. Це морська коаліція, яку Норвегія очолює спільно з Великою Британією, коаліція F-16, у рамках якої норвезький уряд надасть Україні винищувачі F-16 і навчить ЗСУ їхнього управління, а також коаліція ППО, яку очолюють Німеччина і Франція.

"Ми заявили, що надаватимемо підтримку там, де вона найбільш необхідна. ППО перебуває у списку пріоритетів України. Вона абсолютно необхідна для захисту військових відомств, міст і критичної інфраструктури, необхідної для підтримки життєдіяльності суспільства", - наголосив глава норвезького Міноборони.

Як повідомлялося, 14 лютого Франція і Німеччина запустили в Брюсселі коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в рамках Контактної групи з оборони України.

 

 

 

Теги: #коаліція #норвегія #ппо

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