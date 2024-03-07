Прем'єр Естонії відмовилася від висування на посаду голови Єврокомісії

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) відмовилася від пропозиції стати кандидатом на виборах голови Єврокомісії.

"Я ретельно розглянула і плюси, і мінуси цієї пропозиції, але поінформувала керівництво Альянсу лібералів і демократів Європи (АЛДЄ), що не візьму на себе цю роль", - заявила Каллас у четвер на пресконференції.

"Висування моєї кандидатури дасть Естонії хорошу можливість порушити наші проблеми у великих дебатах, але, можливо, цю роботу можна виконати й без висування моєї кандидатури", - додала Каллас.