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13:36 07.03.2024

Прем'єр Естонії відмовилася від висування на посаду голови Єврокомісії

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Прем'єр Естонії відмовилася від висування на посаду голови Єврокомісії

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) відмовилася від пропозиції стати кандидатом на виборах голови Єврокомісії.

"Я ретельно розглянула і плюси, і мінуси цієї пропозиції, але поінформувала керівництво Альянсу лібералів і демократів Європи (АЛДЄ), що не візьму на себе цю роль", - заявила Каллас у четвер на пресконференції.

"Висування моєї кандидатури дасть Естонії хорошу можливість порушити наші проблеми у великих дебатах, але, можливо, цю роботу можна виконати й без висування моєї кандидатури", - додала Каллас.

Теги: #єврокомісія #відмова #каллас

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